إحالة خادمة سرقت مبلغا من شقة بالشروق للمحاكمة

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، خادمة لمحكمة الجنح؛ لاتهامها بسرقة 35 ألف جنيه من شقة بمدينة الشروق.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة أقرت أمام جهات التحقيق بارتكابها واقعة سرقة مبلغ 35 ألف جنيه من داخل شقة سكنية تذهب لتنظيفها من وقت للآخر، وأقرت المتهمة أنها سمعت المجني عليها وهى تتحدث لزوجها هاتفيا وتخبره بوجود المبلغ المسروق في الشقة، فقررت سرقته عن طريق المغافلة.

وتبلَّغ لقسم شرطة الشروق من "أمل .ح"، 40 سنة، معلمة، مقيم بدائرة القسم، بتضررها من "هبة.م" خادمة، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه من داخل شقتها السكنية بمدينة الشروق.

بإجراء التحريات اللازمة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.