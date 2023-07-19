اعتماد الموازنة التقديرية لـ 12 شركة تابعة للقابضة للمياه عن العام المالي 2023 - 2024

عقدت اليوم الأربعاء، الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 12 شركة تابعة ( قنا – مطروح – البحر الأحمر – شمال وجنوب سيناء – أسيوط والوادي الجديد – محافظات القناة – كفر الشيخ – الغربية – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – الجيزة ) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات التابعة للعام المالي 2023- 2024.

ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2023-2024، بعد استعراض الجمعية العامة جدول الأعمال وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على الملاحظات التى يقدمها لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

وطالب المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات التابعة، بضرورة تكثيف وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التى ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعى.