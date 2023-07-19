مُدرسو نجع الشريفات الابتدائية بادفا يحتفلون بسيامة زميلهم قسًا (صور)

احتفل مدرسو مدرسة نجع الشريفات التابعة لقرية أدفا بمركز سوهاج وهو أحد نجوع محافظة سوهاج من الناحية الغربية تحت سفح الجبل، بسيامة أحد زملائهم قسًا كاهنًا تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونشرت المدرسة صور الاحتفال عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت شعار «تحيا مصر وعاش الهلال مع الصليب وكلنا يد واحده».

وقال أسامة أبو الدهب أبوسلام، أحد مدرسي المدرسة في تعليقها على صور الاحتفال: «في احتفالية جميلة احتفلت المدرسة بتنصيب الزميل مينا بشاي قسا بكنائس سوهاج باسم ابونا رافاييل بشاي فخسرنا رجل علم في مدرستنا وكسبنا رجل دين.. فبارك الله فيه والف مليون مبرووك».

وظهرت حفاوة الاحتفال في الصور، إذ أهدى إليه زملاؤه صورة للسيدة مريم العذرا، ثم قاموا بتوزيع الشيكولاتة والحلوى والمشروبات الغازية.

وتتميز مصر بالوحدة الوطنية، اذ تعتبر مثالا في هذا الملف يحتذي به العالم اجمع، ولا يمكن ان تُنسى اقوال باباوات الكنيسة في محبة الوطن اذ قال البابا الراحل شنودة الثالث: «إن مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا».

بينما قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه بينما العالم اجمع محفوظ في يد الله مصر تحديدا محفوظة في قلب الله.