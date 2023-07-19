ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مُدرسو نجع الشريفات الابتدائية بادفا يحتفلون بسيامة زميلهم قسًا (صور)

الوحدة الوطنية
الوحدة الوطنية

احتفل مدرسو مدرسة نجع الشريفات التابعة لقرية أدفا بمركز سوهاج وهو أحد نجوع محافظة سوهاج من الناحية الغربية تحت سفح الجبل، بسيامة أحد زملائهم قسًا كاهنًا تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونشرت المدرسة صور الاحتفال عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت شعار «تحيا مصر وعاش الهلال مع الصليب وكلنا يد واحده».

May be an image of 8 people and text

وقال أسامة أبو الدهب أبوسلام، أحد مدرسي المدرسة في تعليقها على صور الاحتفال: «في احتفالية جميلة احتفلت المدرسة بتنصيب الزميل مينا بشاي قسا بكنائس سوهاج باسم ابونا رافاييل بشاي فخسرنا رجل علم في مدرستنا وكسبنا رجل دين.. فبارك الله فيه والف مليون مبرووك».

May be an image of 4 people and text

وظهرت حفاوة الاحتفال في الصور، إذ أهدى إليه زملاؤه صورة للسيدة مريم العذرا، ثم قاموا بتوزيع الشيكولاتة والحلوى والمشروبات الغازية.

May be an image of 8 people and text

وتتميز مصر بالوحدة الوطنية، اذ تعتبر مثالا في هذا الملف يحتذي به العالم اجمع، ولا يمكن ان تُنسى اقوال باباوات الكنيسة في محبة الوطن اذ قال البابا الراحل شنودة الثالث: «إن مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا».

May be an image of 4 people

بينما قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه بينما العالم اجمع محفوظ في يد الله مصر تحديدا محفوظة في قلب الله.

الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين الوحدة الوطنية في مصر الوحدة الوطنية داخل مصر

الأكثر قراءة

14 ضحية.. حبس مالك شقة تسبب فى انهيار عقار بحدائق القبة

الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

الإعدام لـ5 متهمين فى قتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

"7 آلاف جنيه.. وجثة ممزقة".. اعتداء دموي من شاب لوالدته بالبحيرة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق