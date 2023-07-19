ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يوجه بتوفير التيسيرات للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن، بالتنسيق والتواصل مع مسئولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وحشد جهود الأهلية والرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية الطب البيطري بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة. 

وبلغت الأعداد المُحصَّنة مع بداية الحملة منتصف يوليو الجاري أكثر من 10 آلاف رأس من الثروة الحيوانية "أبقار وجاموس وأغنام"، حيث تتواصل أعمال التحصين وفقًا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى المحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد الجبالي، مدير عام الطب البيطري، أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها 15 من الشهر الجاري، وتوفير المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية، لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطب البيطري الوادي المتصدع بني سويف

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

بعد رحيله .. لماذا ورط موسيمانى الأهلى بالتعاقد مع ميكيسونى؟

للتهنئة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وكيل أول مجلس النواب

رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء مؤقت بسبب الموجة الحارة الشديدة

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

تخفيف الأحمال وعدم مغادرة المنازل.. كيف تواجه دول العالم أعلى درجات حرارة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة