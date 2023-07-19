محافظ بنى سويف يوجه بتوفير التيسيرات للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن، بالتنسيق والتواصل مع مسئولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وحشد جهود الأهلية والرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية الطب البيطري بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.

وبلغت الأعداد المُحصَّنة مع بداية الحملة منتصف يوليو الجاري أكثر من 10 آلاف رأس من الثروة الحيوانية "أبقار وجاموس وأغنام"، حيث تتواصل أعمال التحصين وفقًا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى المحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد الجبالي، مدير عام الطب البيطري، أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها 15 من الشهر الجاري، وتوفير المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية، لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.