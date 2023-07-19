من جديد.. عرض "عروستي" على مسرح القاهرة للعرائس

تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، من جديد، العرض المسرحي "عروستي"، ابتداءً من اليوم الأربعاء ١٩ يوليو، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة.

ويقدم مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، المسرحية يوميًا في الثامنة مساء ماعدا يوم الثلاثاء، تأليف محمد بهجت، تصميم عرائس فنان الكاريكاتير الكبير مصطفى حسين، تصميم الديكور قديما آيات خليفة، وحديثا د. محمد سعد، تنفيذ الديكور أميرة عادل، قام بتجديد العرائس أمير عبد المسيح، نحت العرائس محمد كشك، إشراف أتيلية: سامية عبد اللطيف، تصميم إضاءة عز حلمى، موسيقي وألحان عصام اسماعيل، مخرج منفذ أحمد عبد المنعم، إخراج محمد نور.

يذكر أن العرض المسرحي "عروستي" شهد إقبالا جماهيريا لافتا خلال ليالي عرضه منذ افتتاحه، حيث أنه عرض يناسب الأسرة والطفل، وتتناول أحداثه معالجة بعض السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال من خلال شخصية الطفل "آدم" وأخيه الصغير "مالك".

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنطلق فعالياتها السبت الماضي، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

ويطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، والجهات التابعة للقطاع، عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الأنشطة الفنية والثقافية خلال شهور الصيف، باستمرار برنامج "صيف قطاع الإنتاج"، الذي يُقام بصفة سنوية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، والذي يُقدم عددًا متنوعًا من العروض الفنية، في الفترة من 17 إلى 31 أغسطس المُقبل.

كما يُقام الحفل الشهري للفائزين في مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري"، والأمسية الشعرية "بهجة الروح" للشاعر محمد بهجت، كما تستمر العروض المسرحية التي شهدت إقبالًا جماهيريًا في الآونة الأخيرة، في تقديم عروضها على جميع مسارح البيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية.