26 يوليو.. محمد شعير يناقش "مصنع السكر" بنقابة الصحفيين

تقيم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة وحفل توقيع لرواية "مصنع السكر" للكاتب الصحفي الروائي محمد شعير، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو الجاري، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمقر النقابة.

يناقش الرواية الناقدة الدكتورة فاطمة الصعيدي، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة حلوان، والكاتبة الدكتورة نوران فؤاد، الناقدة والمترجمة، والكاتب الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على أن يدير الحوار الإعلامية رانيا محمود، المذيعة بالتليفزيون، ويشارك بالحضور والحوار ضيف الحفل الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق.

تدور أحداث رواية "مصنع السكر" الصادرة حديثًا عن دار غراب للنشر والتوزيع حول قصة عشق بين رسام مصري احترف تصميم أغلفة الكتب وامرأة سورية تعمل في قطاع الثقافة بمحافظة حمص، وبينما جاءت بداية العلاقة بينهما عبر فيسبوك خلال العام 2021 في زمن وباء الكورونا إلا أن مسارها مر بانعطافات كثيرة وخطيرة كانت شاهدة على أحداث وحيوات وأزمات في أماكن وأزمان مختلفة، بين مصر وسوريا وأوروبا.

يذكر أن "مصنع السكر" هي الرواية الثانية لمحمد شعير، بعد رواية "الخطة 51"، التي صدرت عن دار حلبي للنشر، وتدور أحداثها في إطار رومانسي وتشويقي، من خلال مزج عوالم كرة القدم والسياسة والفن والإعلام، بالإضافة إلى خمسة كتب أخرى في مجالات السياسة والصحافة.

يذكر أن محمد شعير هو كاتب صحفي في جريدة الأهرام، صدر له من قبل خمسة كتب في مجالات الصحافة والسياسة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي "المرأة الحديدية تتكلم" و"لا يُنشر" و"هدير الصمت" و"الثورة العميقة" و"شغل فيس"، وحصل على جائزة مصطفى شردي لأفضل مقال سياسي في عام 2018 عن مقال "الطريق الرابع هو الحل".