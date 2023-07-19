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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

119 اجتماعًا.. حصاد عمل لجنة "شكاوى النواب" خلال دور الانعقاد الثالث

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

كشف تقرير أعدته لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن إنجازات عمل اللجنة وفعالياتها خلال دور الانعقاد الثالث من عمر الفصل التشريعي الثاني، موضحة أنها عقدت 119 اجتماعا بإجمالي ساعات عمل 357 ساعة.

وأضاف التقرير أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها أكثر من 800 اقتراح برغبة مقدمة من العديد من النواب وأن اللجنة أعدت 548 تقريرا تم عرضه علي المجلس الذي وافق لإحالة تلك التقارير للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وكل التقارير بشأن اقتراحات برغبات قدمها أعضاء المجلس حول تقديم خدمات أو إزالة معوقات لأبناء دوائرهم أو تقديم خدمات عامة.

كما كشف التقرير عن أن هناك ما يزيد على 300 اقتراح برغبة كانت مقدمة للجنة من العديد من النواب إلا أن تلك الاقتراحات برغبات إما تم تجليها أو تم سحب البعض منها من قبل مقدمي ذلك الاقتراح أو تم التنازل عنها أو تم حفظها.

لجنة الاقتراحات والشكاوي مجلس النواب دور الانعقاد الثالث اقتراحات برغبات أعضاء المجلس

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