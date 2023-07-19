أوسوريو يطلب تقريرا مفصلا عن الاتحاد المنستيري.. وأشعة جديدة لـ مصطفى شلبي

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق من جهازه المعاون إعداد تقرير عن فريق الاتحاد المنستيري التونسي قبل مواجهته في أولى مباريات البطولة العربية.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ويختتم بالنصر يوم 3 أغسطس.

وطلب المدير الفني من معاونية كافة التفاصيل الخاصة بالمنافس والصفقات الجديدة التي تعاقد معها لدراسة الفريق قبل مواجهته في البطولة العربية.

كما طلب وضع برنامج بدني مكثف لتجهيز اللاعبين، والوصول لأعلي فوارمه استعداداً للبطولة العربية.



أشعة جديدة لـ مصطفى شلبي

يخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم ،لأشعة جديدة للاطمئنان علي إصابته، التي يعاني منها خلال الفترة الماضية.

يعاني شلبي من إصابة عبارة عن كسر في وجه القدم تعرض ليها خلال مباراة غزل المحلة في الدوري.

ومن المقرر وفقا للأشعة الجديدة يتحدد موعد عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات وفقا لأخر التطورات الخاصة بحالته في ظل خوضه برنامج تأهيلي و علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويسعي الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة علي سرعة تجهيز اللاعبين استعدادا لخوض البطولة العربية.



وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده للنقطة الـ60 محتلا المركز الثالث بجدول البطولة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.