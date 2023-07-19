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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«أساسيات علوم الفضاء والأرصاد ».. دورة تدريبية للمُعلمين في معهد الفلك

معهد الفلك
معهد الفلك

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تنظيم دورة تدريبية في "أساسيات علوم الفلك والفضاء والأرصاد الفلكية"، أغسطس القادم.

 

وقال المعهد في بيان له، إن الدورة التدريبية سيتم تنظيمها مع الرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء، واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، بالتعاون مع مكاتب الاتحاد الدولي الفلكي للتوعية وتعليم الفلك IAU-OAE  OAO، ومركز تعليم الفلك OAE-Egypt الذي يستضيفه المعهد،وستكون الدورة التدريبية مخصصة للمُعلمين.

 

وتنعقد الدورة التدريبية في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس بمقر المعهد في حلوان، وتدريب عملي وورش داخل مرصد القطامية الفلكي. 

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية علوم الفلك علوم الفلك والفضاء الفضاء الاتحاد الدولي الفلكى

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