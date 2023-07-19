ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الإسكندرية" تنظم تدريبًا للمنقذين عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي

مديرية الصحة بالإسكندرية
مديرية الصحة بالإسكندرية

نظّمت مديرية الصحة بالإسكندرية، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية والإنقاذ والإنعاش القلبي والرئوي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بالتأمين الطبي للساحل الشمالي خلال فترة الصيف.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو - في بيانٍ - إن الدورة تأتي ضمن بروتوكلات التعاون المبرمة بين صحة الإسكندرية مع جمعية الهلال الأحمر المصري و كلية الطب البشري بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوچيا فرع العالمين.

وقالت إن الدورة شملت التدريب على الإسعافات الأولية والإنقاذ والإنعاش القلبي والرئوي، وشارك فيها المنقذون والعاملون بقرى "كرير لاجون و كرير براديز بالساحل الشمالي " بالإضافة إلى عدد من طلاب كلية الطب، وتم خلالها تدريب 24 منقذًا من القرى السياحية، بالإضافة لـ 17 طالبًا من كلية الطب البشري، وقام بالتدريب فيها أساتذة وكبار الأطباء بمديرية الصحة بالإسكندرية.

صحة الإسكندرية وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وزارة الصحة بالإسكندرية الإسكندرية

الأكثر قراءة

70 % نسبة رسوب طلاب طب جامعة جنوب الوادى فى قنا

لا مساس بالمكافآت والحوافز.. صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

نسبة رسوب 80%.. نجاح 52 طالبا فقط بكلية طب الإسنان في قنا

ضبط 375 ألف جنيه مع متسول "قتل والدته" بالبحيرة

شوبير يكشف عن أول ضحايا انضمام إمام عاشور للأهلى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة