"صحة الإسكندرية" تنظم تدريبًا للمنقذين عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي

نظّمت مديرية الصحة بالإسكندرية، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية والإنقاذ والإنعاش القلبي والرئوي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بالتأمين الطبي للساحل الشمالي خلال فترة الصيف.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو - في بيانٍ - إن الدورة تأتي ضمن بروتوكلات التعاون المبرمة بين صحة الإسكندرية مع جمعية الهلال الأحمر المصري و كلية الطب البشري بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوچيا فرع العالمين.

وقالت إن الدورة شملت التدريب على الإسعافات الأولية والإنقاذ والإنعاش القلبي والرئوي، وشارك فيها المنقذون والعاملون بقرى "كرير لاجون و كرير براديز بالساحل الشمالي " بالإضافة إلى عدد من طلاب كلية الطب، وتم خلالها تدريب 24 منقذًا من القرى السياحية، بالإضافة لـ 17 طالبًا من كلية الطب البشري، وقام بالتدريب فيها أساتذة وكبار الأطباء بمديرية الصحة بالإسكندرية.