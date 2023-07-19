منصة WATCH IT تبث آخر حلقتين من مسلسل "ريفو 2"

أطلقت منصة WATCH IT الرقمية صباح اليوم الأربعاء، الحلقتين التاسعة والعاشرة “آخر حلقتين” من مسلسل «ريفو 2» أحدث إنتاجات المنصة الأصلية لتستمر المتعة من أحد أنجح المسلسلات المصرية خلال الفترة الماضية.

مسلسل ريفو الجزء الثاني

واستكملت الحلقة التاسعة من مسلسل ريفو الأحداث المثيرة للحلقات الماضية والتي ترد على الكثير من التفاصيل التي يبحث عنها الجمهور وعن نهاية شادي “أمير عيد” وأسباب وفاته والأيام الأخيرة في أيام فريق ريفو، فشهدت الحلقة التاسعة من المسلسل اكتشاف مريم “ركين سعد” حقيقة الأيام الأخيرة قبل حادث شادي، وخلال الحلقة يسعى رامي لاكتشاف حقيقة علاقته بباند ريفو.

وخلال الحلقة الأخيرة من المسلسل تتأزم الأمور مع مريم لصناعة فيلمها “حلم والدها الراحل” ويضع المسلسل تساؤلا هو هل اتحاد ريفو معا سيكون الحل لمساعدتها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من صدقي صخر وعدد كبير من النجوم، بعد أن تصدرت الحلقتان الأولى والثانية الترند خلال الفترة الماضية بمشاركة كل من تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

حقق المطرب أمير عيد، نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد تصدر مسلسله الجديد “ريفو” عمليات البحث ونسب المشاهدة عبر منصة “واتش إت” الإلكترونية وموقع الفيديوهات “يوتيوب”، وقام صناعة بعمل جزء ثاني له لا يقل نجاحًا عن الموسم الأول له، لذلك تصدر قائمة الأكثر مشاهدة بـ 3 أغنيات من مسلسل “ريفو 2”.

وكانت منصة واتش إت حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال عدد من الأعمال الأصلية التي أنتجتها وقدمتها للجمهور منها مسلسلات ريفو وبالطو وغيرها.