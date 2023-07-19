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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: لن نستأنف المحادثات إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود مذكرة الصادرات الزراعية

زاخاروفا
زاخاروفا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنه حال لم تنفذ الأمم المتحدة بنود المذكرة المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في غضون 3 أشهر، فإن موسكو لن تستأنف المحادثات حول اتفاق الحبوب الدولي، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز" قبل قليل.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص أموال للزراعة الأوكرانية بأنه خدعة.

الخارجية الروسية: قرار الولايات المتحدة بتخصيص أموال للزراعة الأوكرانية خدعة

وأشارت زاخاروفا إلى أن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالمال لدعم الزراعة هو خدعة، لأنها تخصص مبالغ ضخمة لشركاتها التي تمتلك أراضي في أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا أن كل الزراعة في أوكرانيا تعود ملكيتها منذ فترة طويلة إلى شركات غربية، تتحكم في جميع المعاملات الغذائية وتدير جميع العمليات الخارجية.

جاءت تصريحات موسكو عقب إعلان الولايات المتحدة عن تخصيص 250 مليون دولار إضافية لأوكرانيا دعمًا للزراعة بعد قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخارجية الروسية عن أن أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يومًا لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية وفقًا للمذكرة الموقعة بين موسكو والأمم المتحدة في إطار "صفقة الحبوب".

وأشارت الخارجية الروسية، في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى أن البند السادس من المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة ضمن اتفاق إسطنبول حول تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود ينص على أن أي طرف يجب أن يبلغ الطرف الآخر في غضون 3 أشهر في حال توقفه عن تطبيق المذكرة.

وأضافت أنه بالتالي لا تزال لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يومًا لإتمام العمل على تنفيذ أحد شروط الصفقة، وهو إعادة دمج البنى التابعة للمصرف الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت" للتعاملات المصرفية.

الخارجية الروسية الامم المتحدة الصادرات الزراعية الروسية الولايات المتحدة موسكو

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