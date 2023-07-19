"روسيا" تكشف شروطها لاستئناف محادثات اتفاق الحبوب

قالت روسيا، إنه في حالة إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود المذكرة المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في غضون 3 أشهر، فإن موسكو لن تستأنف المحادثات حول اتفاقية الحبوب، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء.

وعبرت أوكرانيا عن عزمها الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود سواء أعطت موسكو ضمانات أمنية لسفن التصدير أو لم تعطها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "حتى دون روسيا، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام هذا الممر (للتصدير) في البحر الأسود، لسنا خائفين"، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

وأتى موقف زيلينسكي بعدما تلقّى خلال زيارة إلى أسطنبول مطلع يوليو الحالي، دعم نظيره التركي رجب طيب أردوغان مما أثار غضب موسكو.

في وقت مبكر الثلاثاء، أعلنت السلطات الأوكرانية تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا الساحلية التي يشمل اتفاق تصدير الحبوب ثلاثة موانئ فيها.