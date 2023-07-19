ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"روسيا" تكشف شروطها لاستئناف محادثات اتفاق الحبوب

جريدة الدستور

قالت روسيا، إنه في حالة إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود المذكرة المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في غضون 3 أشهر، فإن موسكو لن تستأنف المحادثات حول اتفاقية الحبوب، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء.

وعبرت أوكرانيا عن عزمها الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود سواء أعطت موسكو ضمانات أمنية لسفن التصدير أو لم تعطها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "حتى دون روسيا، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام هذا الممر (للتصدير) في البحر الأسود، لسنا خائفين"، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

وأتى موقف زيلينسكي بعدما تلقّى خلال زيارة إلى أسطنبول مطلع يوليو الحالي، دعم نظيره التركي رجب طيب أردوغان مما أثار غضب موسكو.

في وقت مبكر الثلاثاء، أعلنت السلطات الأوكرانية تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا الساحلية التي يشمل اتفاق تصدير الحبوب ثلاثة موانئ فيها.

الأكثر قراءة

70 % نسبة رسوب طلاب طب جامعة جنوب الوادى فى قنا

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

لا مساس بالمكافآت والحوافز.. صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

نسبة رسوب 80%.. نجاح 52 طالبا فقط بكلية طب الإسنان في قنا

والدة قاتلة طفلها بالشرقية: ابنتي مريضة عقليًا.. وهذا ما طلبته من المحكمة

إيداع المتهم بقتل والدته بكوم حمادة مستشفى الأمراض العقلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة