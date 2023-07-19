ممثل يونيسف فى مصر: مبادرة "شباب بلد" تنمى قدرات الشباب المصرى

قال جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر «شباب بلد»، إن المبادرة تمثل إطارًا مهمًا لتمكين الشباب المصري والاستثمار في تنمية قدراته وخلق فرص له للمشاركة في تنمية المجتمع، ويسعدني استمرار التعاون مع كل من القطاع العام والخاص لدعم الشباب في الوصول لأهدافهم خلال رحلتهم من التعلم للكسب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للمبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر «شباب بلد»، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.

وفي السياق، أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على تعزيز التعاون مع الشركاء في مبادرة «شباب بلد» من خلال برامجها وأدواتها المختلفة للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الشباب.

ومن جانبها قالت مارجرت سانشو، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "سعداء بالمشاركة في هذا الاجتماع؛ وجزء من استراتيجيتها مع الحكومة المصرية لتعزيز التدريب والتوظيف للشباب في المجالات والأنشطة المختلفة من بينها ريادة الأعمال ورعاية المتفوقين، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مستمرة في العمل المشترك مع مختلف الأطراف لتعزيز الجهود الموجهة لتنمية الشباب في مصر".

وأوضحت جين يونغ كيم، المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر "كويكا"، أن أهداف مبادرة "شباب بلد" تتوافق بشكل مباشر مع الأولويات الاستراتيجية لعمل الوكالة التنموي في مصر، ولذلك يتطلع الجانب الكوري إلى التنسيق مع كل أصحاب المصلحة بغرض تعظيم الاستفادة من الخدمات المستقبلية التي من الممكن أن تقدمها المبادرة وتأثير ذلك على المستوى المعيشي للشباب والنشء بشكل إيجابي.

وفي كلمتها وجهت ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، الشكر لوزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة على قيادتهما المبادرة، مؤكدة أن مايكروسوفت لديها العديد من البرامج والمبادرات المنفذة بالفعل مع الشركاء من الحكومة وغيرهم لتعزيز مهارات الشباب والتوظيف، وأن الشركة على استعداد للتكامل مع مبادرة "شباب بلد"، في ضوء خلق رؤية موحدة وجهود متسقة لزيادة الاستثمار في الشباب.

ومن ناحيتها قالت ريم سامي سعد، عضو مجلس إدارة سامكريت للاستثمارات: "شركة سامكريت فخورة بكونها جزءًا من هذه المبادرة ممثلة للقطاع الخاص، ونأمل في العمل المشترك لتقديم قيمة مضافة نحو دعم جهود التدريب والتوظيف للشباب كجزء من مسئوليتها المجتمعية".

كان المجلس قد ناقش في اجتماعه الأول- الذي عُقد في نوفمبر الماضي- على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، القرارات الاستراتيجية الخاصة بمبادرة "شباب بلد"، التي أطلقت أثناء منتدى شباب العالم في شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وقامت الدكتورة غادة مكادي مدير مبادرة "شباب بلد" ومدير عام الشراكات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بعرضها.

جدير بالذكر أن مبادرة "شباب بلد" هي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود" Generation Unlimited، التي أطلقتها في أكثر من ٥٤ دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية، وتطمح أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معًا، لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين ١٠ و٢٤ عامًا إما مسجلين في التعليم، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام ٢٠٣٠.