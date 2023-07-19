في بيان رسمي.. مجلس إدارة المصري البورسعيدى يتهم رابطة الأندية المحترفة بعدم الحيادية

أعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، عن استيائه الشديد وأسفه البالغ من القرار الأخير لمجلس إدارة رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بطرح عدد محدود من التذاكر لجماهير النادي البورسعيدى لحضور مباراة نهائي النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة والتي ستجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا، ونفذت التذاكر المطروحة في دقائق قليلة، ما تسبب في حالة عامة من السخط لدى جماهير النادي التي باتت تشعر بالظلم من هذا القرار الغريب و غير الحيادي، والتي أظهر أن هناك حالة غير مبررة من التربص بالنادي المصري وجماهيره ، للحيلولة دون حضور الجماهير للمباراة المرتقبة.

وأكد مجلس إدارة المصري، أن قرار الرابطة بتخصيص هذا العدد المحدود لجماهير المصري رغم المناشدات والخطابات الرسمية العديدة من إدارة المصري للرابطة ولكافة الجهات المعنية، بأهمية زيادة أعداد التذاكر لتلبية رغبات جماهير المصري العظيمة في حضور المباراة جاء ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم حيادية رابطة الأندية المصرية والتي من المفترض أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأندية بدلا من أن تنحاز لتحقيق رغبات بعض الأندية ومسئوليها دون غيرها في الوقت الذي تضرب فيه بحقوق بعض الأندية الأخرى عرض الحائط دون مراعاة لجماهيرية الأندية الشعبية وحقوقها المهدرة يوما بعد يوم وهو الأمر الذي يؤدي لحدوث بلبلة في الأوساط الجماهيرية في ظل حالات الشحن الجماهيري وإحساس جماهير الأندية الشعبية بالظلم تجاه تلك القرارات الأحادية التي تتنافى تماما مع أي حس سياسي يجب أن يتمتع به المسئولين عن إدارة كرة القدم المصرية بما لها من شعبية وجماهيرية.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن قرار رابطة الأندية بتحديد هذا العدد المحدود من التذاكر للمباراة جاء ليقضي تماما على كافة الجهود التي قامت بها إدارة النادي وجماهير بورسعيد العظيمة والتي كان من شأنها إضافة رونق خيالي لنهائي تلك البطولة الوليدة والتي كانت ستشهد زحفا جماهيريا هائلا من مما يضفي مزيدا من القيمة التسويقية على تلك البطولة ولكن يبدو أن مسئولي رابطة الأندية كان لهم رأيا آخرا آثروا من خلاله إرضاء أشخاص بعينهم عن إضافة القيمة الكبيرة للبطولة التي ما كان أحد يشعر بإقامتها لولا الزخم الكبير الذي أوجدته جماهير المصري هذا الموسم بكافة مباريات فريقها بالبطولة.

وأهاب مجلس المصري بكافة الجهات المعنية داخل أجهزة الدولة المصرية بالتدخل العاجل والفوري للقيام بدورها المنوطة به في عودة الهدوء إلى الأوساط الجماهيرية والاستجابة لطلب إدارة النادي المصري برفع الظلم عن جماهيرها وذلك بزيادة عدد التذاكر المطروحة أسوة بما تم مع عدد من الأندية الجماهيرية الأخرى والتي خاضت العديد من المباريات المحلية والقارية بالسعة الكاملة للاستادات في ظل سيطرة أمنية محكمة من قبل أجهزة وزارة الداخلية القادرة على تأمين الجماهير في أي من الاستادات المصرية وخاصة ستاد الجيش المصري ببرج العرب والذي استضاف على مدار السنوات الماضية العديد من المباريات المصيرية لمنتخبات مصر الوطنية وأنديتها بكامل السعة وفي كل سهولة ويسر.

وفي النهاية فإن مجلس إدارة النادي المصري يضع نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة تطورات الموقف ولاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن حقوق النادي وجماهيره، كما يؤكد المجلس أيضا ورئيسه على اتجاه النية لعدم حضور المباراة تضامنا مع جماهير المصري التي تم منعها من حضور المباراة بفعل فاعل.