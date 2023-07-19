التحفظ على لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالجيزة وندب مفتش الصحة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بالتحفظ على كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وانتداب مفتش الصحة للكشف وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

البداية وردت معلومات لرجال مباحث التموين، بحيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لمنتجات مجهولة المصدر، وطرحها للبيع للمستهلكين، وتم إعداد حملة أسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.