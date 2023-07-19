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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات طالت عددًا من المقدسيين.

وكشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها، عن أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية قرب أبوابه.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية. وكثف المقدسيون دعواتهم إلى الحشد والرباط في القدس والأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميًا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

عشرات المستوطنين المسجد الأقصى القدس المحتلة الإحتلال الإسرائيلي المقدسيين دائرة الأوقاف الإسلامية

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