"ممفيس للأدوية" تستهدف 104.2 مليون جنيه أرباحًا خلال 2023 - 2024

اعتمد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي الجاري 2023 - 2024.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنحو 104.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 50.07 مليون جنيه أرباحاً متوقعة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023، وصافي ربح فعلي بلغ 74.08 مليون جنيه عام 2021-2022.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بقيمة 35.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 20.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 440.46 مليون جنيه، مقابل 406.51 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن العام المالي الماضي، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.