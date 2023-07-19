محافظ الدقهلية: رفع 1250 طن مخلفات من مقلب دكرنس

أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، رفع 1250 طن مخلفات من مقلب دكرنس ومخلفات من كل الشوارع الداخلية لمدينة دكرنس و300 طن مخلفات صلبة من على الطريق العام خلال يومين.

وأشار المحافظ- في بيان اليوم الأربعاء- إلى متابعته المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الحدائق والشوارع والميادين، وإزالة الأتربة والقمامة منها، والصيانة المستمرة؛ وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.