"رفضت خدمة أمه فأصابها بعاهة مستديمة".. مأساة زوجة عشرينية أمام القضاء

"تخيلت الحياة الزوجية ستكون معه عسل في عسل، بعد قصة الحب الجميلة التى جمعتهم طيلت سنتين ونصف، وبعد إتمام الزواج ودخولها عش الزوجية، لم تجد معه سوى العذاب والألم المتواصل، وعندما فاض بها الكيل محاولة الهروب من كل هذه الضغوط تعدى عليها بالضرب المبرح وتسبب في إصابتها بعاهة ستعيش بها طول العمر".

حياة مأساوية عاشتها سيدة عشرينية بعد زواج استمر لمدة سنة ونصف وانتهى بإصابتها بعاهة قائلة: “منذ زواجى منه وأنا كل هدفى الخروج من السجن الذى عشت فيه بسبب حبي له، وبرغم رفض أهلي له ولتلك الزواجة، بسبب فرق التعليم بيننا، إلا أن حبي له أعماني عن حقيقته المؤلمة، فكان يتعدى علي مستخدما عصا خشبية يخفيها داخل الشقة وبأقل غلطه، كان ينهال على بالضرب المبرح، ولأنه على يقين بعدم مقدرتى إبلاغ أهلي بما يفعله في ، فكان يتمادى ويتمادى، وبالنهاية تعدى علي واأصابنى بكسر حاد فى ذراعى أجريت على إثره عمليتين لتركيب شرائح ومسامير”.

أقوال المتهم

أقر المتهم بارتكابه جريمة التعدى على زوجته وضربها ضرب مبرح وإصابتها بعاهة مستديمة فى ذراعها مستخدما عصا خشبية بسبب خلافات زوجية نشبت بينهم ولرفضها الذهاب لوالدته لخدمتها ورعايتها.

قرار النيابة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء بإحالة المتهم بالتعدى على زوجته والتسبب فى إصابتها بعاهة مستديمة في ذراعها، لمحكمة الجنايات.

البداية

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من إحدى المستشفيات تفيد بوصول سيدة عشرينية مصابه بكسر حاد في الزراع وتتهم زوجها بالتعدى عليها بالضرب المبرح، مستخدما عصا خشبية بسبب خلافات زوجية نشبت بينهم وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.