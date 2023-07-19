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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 4 مخابز لتصرفها في 71 شيكارة دقيق وتحرير 26 محضرًا بالبحيرة

الحملة
الحملة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز إيتاي البارود، وبدر، وكوم حمادة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز تصرف في 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وذلك بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمركزيِّ بدر وكوم حمادة تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 33 جرامًا للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة 3 شهور مع توفير حصة الخبز للمواطنين و3 مخابز تصرفوا فى 60 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، بالإضافة إلى 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة.

استمرار الحملات التموين والتجارة الداخلية البحيرة الإجراءات القانونية اللازمة العرض على النيابة العامة الدكتورة نهال بلبع

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