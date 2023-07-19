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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف نحارب موجات الحرارة القاتلة؟

طقس حار
طقس حار

نعاني خلال تلك الأيام من موجة حر شديدة، ويجب على كل دول العالم الاستعداد حيث إنه إذا ارتفعت درجة حرارة المناخ بشكل أكثر حدة وهو سيناريو محتمل في ظل السياسات الحالية، فقد يواجه حوالي 3.3 مليار شخص درجات الحرارة القصوى بحلول نهاية القرن، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature Sustainability في مايو.

ووجدت الدراسة، التي قادها علماء في جامعة إكستر البريطانية وجامعة نانجينج في الصين، أن 60 مليون شخص يتعرضون بالفعل لمستويات حرارة خطيرة تتميز بمتوسط ​​درجة حرارة 29 درجة مئوية أو أعلى.

ولكن لماذا تعتبر الحرارة شديدة الخطورة على البشر وكيف يمكن للبلدان أن تعد سكانها ومدنها للتعامل مع موجات الحر الشائعة بشكل متزايد؟.

يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى مجموعة من الأمراض والوفاة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، وتشمل هذه ضربة الشمس، كما تؤدي درجات الحرارة القصوى إلى تفاقم الحالات المزمنة ولها تأثيرات غير مباشرة على انتقال المرض ونوعية الهواء والبنية التحتية الحيوية.

كبار السن والرضع والأطفال والنساء الحوامل والعاملون في الهواء الطلق واليدويون والرياضيون والفقراء معرضون بشكل خاص لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة.


كيف تعتني بنفسك في درجات الحرارة الشديدة؟
الاعتناء بنفسك في طقس شديد الحرارة أمر بسيط حقًا اشرب الماء وابحث عن الظل والراحة، كما يجب تكييف المدينة مع الواقع الجديد لدرجات الحرارة المرتفعة إلى حد كبير من خلال خلق المزيد من المساحات الخضراء في المدينة.

لكن زراعة الأشجار ليست سهلة كما يعتقد الناس، لأنه يتم وضع الأشجار في شوارع كثيفة حقًا، كما هو الحال في الطرق الرئيسية، حيث يوجد الكثير من الأسمنت.

كما أنه ليس حلاً فوريًا للحرارة حيث تحتاج الأشجار إلى وقت لتنمو، الفكرة كلها هي محاولة زرع الظل الذي سنحصل عليه في العشرين أو الثلاثين سنة القادمة.

حرارة المناخ ارتفاع درجات الحرارة موجة حر أشجار دول العالم

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