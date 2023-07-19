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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لليوم الثاني.. استكمال فعاليات منتدى مصر للتعدين بحضور الملا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تبدأ بعد قليل، فعاليات اليوم الثاني لـ منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ فى نسخته الثانية  بحضور بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية.

ويشهد اليوم الثاني جلسة لمناقشة التحديات والحواجز التي تعترض تنفيذ سياسات المحتوى المحلي والمشتريات في مجال التعدين الأفريقي، كما يبحث الأعضاء التحويل للاقتصاديات الأفريقية، من المهم للغاية أن تنفذ الحكومات الأفريقية سياسات فعالة للمحتوى المحلي وسياسات الشراء التي تعظم النمو الاقتصادي من استخراج مواردها المعدنية.

فيما شهد اليوم الأول، حلقة  نقاش حول لوائح الاستثمار في استكشاف التعدين، بحضور  محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مصر للفوسفات، وتم بحث نقاش الاستثمارات العالمية في قطاع التعدين وسبل جذب المستثمرين الأجانب من خلال سياسات مواتية، وهدف الفريق إلى تقديم رؤى ثاقبة حول الاتجاهات والتوقعات لاستثمارات استكشاف التعدين، وتعزيز النمو والمشاريع المستدامة في الصناعة.

 

البترول والثروة المعدنية الاستثمارات العالمية منتدى مصر للتعدين مصر للتعدين مجال التعدين الأفريقي التحويل الاقتصاديات الأفريقية

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