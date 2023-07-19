أجندة الدستور الثقافية اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

يحتشد اليوم بالعديد من الأمسيات الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية، يفتتح في الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، معرض نتاج برنامج بيت جميل للفنون التراثية بمركز الحرف بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط .

والمعرض الذي يقيمه صندوق التنمية الثقافية، هو الأول لنتاج مشاريع تخرج "بيت جميل" والذى يقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز بانجلترا خلال الفترة من 19 يوليو حتى نهاية الشهر الجاري.

ويضم المعرض نتاج المتدربين ببرنامج بيت جميل، حيث يشمل البرنامج تقديم منح دراسية لمدة عامين لتدريب 20 فنان وحرفى مصري، تضم مجالات الدراسة حرف: الجبس، الخزف، أعمال الخشب القشرة، أعمال النحاس وتقنياتها المختلفة .

في سياق متصل، يستضيف بيت الشعر ببيت الست وسيلة- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعة مساء، صالون حكايات العم قطامش وبقام هذا الشهر تحت عنوان "ظرفاء القرن العشرين".

يستعرض العم قطامش حكايات ونوادر وقفشات حافظ إبراهيم، أحمد شوقي، الشيخ البشري، كامل الشناوي، إبراهيم ناجي، أم كلثوم، الشاعر مصطفى حمام والشاعر عبد الحميد الديب وغيرهم، يتخلله إلقاء شعري للشاعر محمد يوسف. يصاحب الصالون فقرات غنائية من الطرب الأصيل للفنان حسين فريد وفرقته الموسيقية.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تتواصل بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية، بالتعاون مع مبادرة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية الدورة الثانية.

وتتضمن الفعالية في جزءها الأول موضوع “الصراع بين الشخصية الرئيسية والشخصية المعترضة” وتطبيقات على مواطن القوة في الشخصية المعترضة.

بينما يتناول الجزء الثاني “المكان الأسطوري الخرافي” تقديم الناقدة دكتورة دسحرشريف و الناقد دكتور محمدعبد الحميد خليفة.

ــ عرض فيلم "عبده داغر" بمركز الثقافة السينمائية

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يقيم مركز الثقافة السينمائية بمقره الكائن بـ 36 شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان وحيد مخيمر، والذي يدور حول حياة وألحان وموسيقى عبده داغر، يعقب العرض لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياته التى بدأت من الحارة المصرية، وكيف أنه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين فى العالم.

ــ فعاليات معرض زايد لكتب الأطفال

كما تتواصل فعاليات معرض زايد لكتب الأطفال، حيث تعقد في الخامسة وحتي السادسة والنصف مساء، ورشة حكي مع الرسم، والتي تقدمها كلا من: القاصة أسما عواد والكاتبة ناهد السيد.

يليها في السابعة وحتي الثامنة والنصف مساء، ورشة حكي تقدمها الكاتبة الروائية دكتورة عزة سلطان.

ومن التاسعة حتي العاشرة والنصف مساء، ندوة بعنوان “أدب اليافعين .. العوية والمعرفة”، ويشارك فيها كل من الكتاب: أشرف عويس، أحمد قرني، إبراهيم شلبي، أحمد طوسون، ورضوي إمبابي.

وفي الثامنة مساء، يحتضن المركز المصري للثقافة والفنون، حفل جديد لفرقة مزاهر الفولكلورية.