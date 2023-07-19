ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المملكة المتحدة تعتزم تحديث صواريخها النووية واستبدال غواصات "فانجارد"

صاروخ نووي
صاروخ نووي

تعتزم المملكة المتحدة تحديث رؤوسها النووية، إلى جانب الوسائل لإيصال تلك الرؤوس، حسب النسخة الجديدة من خطة تطوير القوات المسلحة الملكية البريطانية.

وأشارت الخطة، التي تم نشرها، أمس الثلاثاء، إلى أن البرلمان صوت في عام 2016 لصالح تحديث قوات الردع النووي البريطانية، واستبدال غواصات "فانجارد" بـ 4 غواصات جديدة من نوع "دريدنوت".

وأكدت الوثيقة أن البرنامج هذا ينفذ وفقا للجدول المقرر، وسيتم تسليم أول غواصة من هذا النوع للقوات في بداية الثلاثينيات.

وتنص الخطة كذلك على تجديد الرؤوس النووية واستبدالها بالرؤوس الجديدة المحلية الصنع، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وأشارت الخطة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية حصلت على 3 مليارات جنيه استرليني إضافي لفترة السنتين القادمتين، و6 مليارات لفترة السنوات الثلاث التالية.

ويبلغ حجم الميزانية العسكرية البريطانية حاليا 48.6 مليار جنيه استرليني (63.4 مليار دولار).

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي أعلن قبل أيام عزمه التنحي عن وزارة الدفاع في التعديل الوزاري المقبل، قد صرح في وقت سابق أن الميزانية الدفاعية للمملكة المتحدة في عام 2024 ستتجاوز الـ 50 مليار جنيه استرليني لأول مرة في التاريخ.

 

زيادة عدد الرؤوس النووية 

وتمتلك القوات البريطانية الآن 4 غواصات نووية من نوع "فانجارد"، من المخطط استبدالها بغواصات "دريدنوت"، ومن المخطط كذلك زيادة عدد الرؤوس النووية من 225 إلى 260 قطعة.

يشار إلى أن وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، أعلن في مارس الماضي، أن المملكة المتحدة ستزيد ميزانيتها الدفاعية بما مجموعه 11 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 13 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وذكر هانت أن ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة، ستصل إلى ما يقرب من 2.25% من ناتجها المحلي الإجمالي، بحلول عام 2025، وأن البلاد تستعد كذلك لرفع الرقم إلى 2.5% بمجرد أن تسمح الظروف المالية والاقتصادية بهذا الأمر.

المملكة المتحدة تحديث الرؤوس النووية غواصات فانجارد غواصات دريدنوت خطة تطوير القوات المسلحة الملكية البريطانية

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

لو رايح تصيف.. اعرف درجة الحرارة فى المدن الساحلية اليوم

محمود فؤاد يوضح جهود التحالف الوطنى فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا

متخصصون بمعرض زايد: فضول الأطفال أمر صحى ودليل على النمو العقلى

رئيس "صناع الخير": المجتمع المدنى يجب أن يتجه إلى البحث العلمى وإنشاء الجامعات الأهلية

ما هى أوجه التشابه بين ثورة 23 يوليو و30 يونيو؟.. إسلام عفيفى يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى