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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 في سقوط أسانسير بمول شهير في سوهاج

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سقط مصعد كهربائي بأحد المولات التجارية ذو أربعة أدوار بواحد من أهم ميادين سوهاج الذي يتوسط المدينة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بسقوط المصعد بالمول وداخله 9 مواطنين.

 
انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين سقوط المصعد واحتجاز ٩ مواطنين بداخله وسقط من الوزن الزائد وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي بعد إصابتهم بكسور واشتباه ارتجاج بالمخ وسحجات.

وهرعت الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتكثف جهودها لإنقاذ المواطنين المحتجزين داخل المصعد وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

إدارة البحث الجنائي البحث الجنائي الحماية المدني اللواء محمد عبد المنعم شرباش المولات الشهيرة المولات التجارية بسوهاج بمديرية أمن سوهاج

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