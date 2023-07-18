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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خفر السواحل اليابانى أعلن إطلاق بيونج يانج صاروخين باليستيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الثلاثاء، عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين صوب البحر.

 

وأوضح خفر السواحل الياباني، أن كلا الصاروخين قد سقط بالفعل على الأرجح، حسبما نقلت قناة "إن إتش كيه" اليابانية.

 

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أكدت الأربعاء الماضي، أن بيونج يانج قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18".

 

وأضافت الوكالة أن أقصى ارتفاع للصاروخ بلغ 6648.4 كيلومتر (4131 ميلًا) وطار لمسافة 1001.2 كيلومتر لمدة 74 دقيقة.

 

من جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.

 

يُشار إلى أنه في العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.

 

وتجري كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ، وتقول إن ذلك يأتي ردًا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

 

تعزيز الردع الموسع

 

على صعيد متصل، دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز الردع الموسع لدرجة تجعل كوريا الشمالية لا تجرؤ على استخدام الأسلحة النووية، بحسب ما أعلن مكتبه.

 

وقال يون خلال الجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية: إنه "يتعين على المجموعة الاستشارية النووية تعزيز مصداقية الردع الموسع للاستجابة بشكل شامل للتهديدات النووية الصاروخية المتقدمة الكورية الشمالية".

 

وأضاف يون: "كما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل من أن النظام الكوري الشمالي سيواجه نهايته في حالة القيام بهجوم نووي، علينا تقوية مصداقية الردع الموسع من خلال التحالف النووي الكوري الأمريكي لضمان أن كوريا الشمالية لا تجرؤ على استخدام الأسلحة النووية".

 

كما طلب يون من المسئولين أن يتوصلوا سريعًا إلى تدابير ملموسة للوفاء بالتزام الزعيمين بتعزيز الردع الموسع، قائلًا إن "الاهتمام العام بالمجموعة الاستشارية النووية مرتفع".

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