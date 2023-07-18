رئيس جامعة طنطا: نحرص على المشاركة فى مبادرات تنمية وعى الشباب والطلاب

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق جودة الحياة وتنمية الوعي القومي لدى الشباب وطلاب الجامعات، ودعم البنية الفكرية والسلوكية لدى فئات المجتمع خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الرقمي وانتشار وسائل التواصل المجتمعي بما يحمله من مخاطر انتشار المفاهيم الخاطئة، والتي تتطلب مقابلتها بسياسات وآليات تصحيحية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود ذكي، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعريف بالمبادرة المجتمعية "التماسك الأسري"، وضم الوفد النائبة رشا كليب والنائبة دعاء عريبي أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، وعبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبى، ومحمد الدوي.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بالجهود التي تبذلها تنسيقية شباب الأحزاب والتواصل مع المؤسسات والهيئات الحكومية.

وخلال اللقاء أوضح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن استراتيجية التنسيقية ليست بمعزل عن القضايا المجتمعية، وأن التنسيقية تتبنى العديد من المبادرات التي تهتم بالأسرة والتنشئة السليمة.