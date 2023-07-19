قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2024/2023 (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو يكشف عن كافة القواعد والشروط المطلوبة لقبول دفعة جديدة بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2024/2023، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة.

قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

كان اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية عن أكاديمية الشرطة، قد أعلن عن موافقة وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية، وأيضا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.