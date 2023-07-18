الاتحاد المصري للكاراتيه يكرم أبطاله بالمركز الأوليمبي

شهد د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء، بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية في المعادى تكريم الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولى للعبة وبحضور سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي.

وشهدت الاحتفالية عرض رياضي من ابطال المنتخب المصري للكاراتية والذي قدموا اداء مميز وراقي لاقي إعجاب الحاضرين.

وقام الاتحاد المصري للكاراتية بتكريم لاعبيه من الحاصلين على المراكز الاولى فى البطولات العالمية والقارية المختلفة ومنها أوليمبياد طوكيو والرانك العالمى والحاصلين على ميداليات ببطولة البريميرليج باليابان.

وتوجه محمد الدهراوي بالشكر الى وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي على دعمه المتواصل للاتحاد واللعبة والتى كان لها اثر كبير فى تحقيق العديد من الميداليات فى كبري البطولات التى شارك بها الاتحاد المصري للكاراتية .

فى كلمته، تقدم السفير اليابانى بالقاهرة أوكا هيروشي بالشكر إلى الدولة المصرية والقيادة السياسية على دعمها لرياضة الكاراتية وايضا على هذا التكريم.

واختص بالشكر السفير اليابانى وزير الرياضة الذي كان أيضًا لاعبا متميزا فى الكاراتيه وأثنى السفير اليابانى على المنتخب المصري للكاراتية على مستوي الرجال والسيدات والذي يقدم ابطال عالم فى اللعبة .

فيما اثني الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهود مجلس ادارة الاتحاد المصري للكاراتية فى تطوير اللعبة والارتقاء بها والتى اثمرت على التواجد الدائم للاعبي المنتخب المصري على منصات التتويج رجال وسيدات وفى مختلف الاعمار السنية سواء على المستوي العالمى أو القاري .

كما توجه وزير الرياضة بالشكر الى أعضاء الاجهزة الفنية للمنتخبات المصرية على دورهم فى الارتقاء بمستوي لاعبي المنتخبات المصرية وطالبهم بمزيد من النتائج المتميزة فى جميع البطولات القادمة ورفع علم مصر عاليا فى جميع المحافل الرياضية المشاركين فيها خاصة وان الدولة المصرية تملك من الامكانيات ما يؤهلها لتحقيق افضل النتائج

وشهدت الاحتفالية تكريم الكابتن عاطف أباظة، الخبير العالمى والكابتن حسنى جبر، المدير الفنى لمنتخب مصر ، اللاعب على الصاوي الحاصل على المركز الخامس بدورة طوكيو وتكريم اللاعب عبد الله ممدوح واللاعبة رضوي السيد على مشاركتهم فى اوليمبياد طوكيو، كما تم تكريم اللاعب طه طارق أول رانك عالمى فوق ٨٤، كما تم تكريم البطلة ريم أحمد رمزى والحاصلة على ذهبية بطولة البريميرليج باليابان وتم ايضا تكريم البطل احمد رجب المصري الحاصل على برونزية البريميرليج باليابان.

على هامش الاحتفالية، قام الاتحاد المصري للكاراتيه بإهداء درع للدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة على جهوده ودعمه للاتحاد وايضا تم تكريم السفير اليابانى بالقاهرة أوكا هيروشي على دعمه للعبة فى مصر وأيضًا تم تكريم عاطف حموده المدير التنفيذي للمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.