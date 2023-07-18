جمعية الأورمان: التحالف الوطنى ساهم فى عمل بروتوكولات تعاون بين الجمعيات المدنية

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إنه ظل نحو شهرين يشارك في اجتماعات التحالف الوطني للعمل الأهلي، حتى زالت جميع مخاوفه واطمأن لفكرة التحالف الوطني وأهميته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة التنسيق كانت غائبة تمامًا، حتى في العمل العام كان التنافس يحكم النشاط، لكن ما حدث الفترة الماضية، كان معجزة بكل المقاييس.

وأوضح أن التحالف وصل الآن إلى 34 مؤسسة، كل مؤسسة تتحرك تحتها جمعيات قاعدية، الأورمان مثلًا لديها 5700 جمعية تتحرك تحت مظلتها، وهناك مؤسسات تتحرك تحتها نحو 30 ألف جمعية.

رده على التساؤلات حول الإعلانات الخيرية

وعن فكرة الإعلانات الخيرية على القنوات لفضائية أكد أن الجنيه الذي يصرف على الإعلان يكون مضاعف 8 مرات، مؤكدًا أن الجمعية استفادت من التحالف في عمل بروتوكولات تعاون مع الجمعيات المدنية، ولولا وجود التحالف لم تكن ستتم لأن الجمعيات لم تكن تجلس مع بعضها.

كما علق الإعلامي أحمد الطاهري، أن القنوات التليفزيونية تتعامل مع الإعلانات الخيرية بشكل أقل بكثير من الإعلانات التجارية.