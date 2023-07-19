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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط التقديم فى مدرسة we 2023 والأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق

مدرسة we 2023
مدرسة we 2023

رابط التقديم في مدرسة we 2023 أحد مؤشرات البحث المتداولة على محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة.

وتعتبر مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة صناعية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الشركة المصرية للاتصالات التي تعمل على تطوير التكنولوجيا التطبيقية في مدارس التعليم الفني البديل للثانوية العامة.

ويكثر البحث عبر محركات المواقع الإلكترونية المُختلفة عن رابط التقديم في مدرسة we 2023، وذلك من قبل الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في التحاق أبنائهم ضمن صفوف المدرسة.

ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم فإنَّ نظام التعليم فيها مجاني على مدار الثلاث سنوات وفقًا للمعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، ويمنح بعدها الطالب شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. فيما يلي سنتناول بالتفصيل معلومات أكثر.

 

أقسام مدرسة we للاتصالات والتكنولوجيا

قسم تكنولوجيا الاتصالات

قسم تكنولوجيا الالكترونيات

قسم تكنولوجيا الكهرباء

قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب

 

طريقة التقديم الإلكتروني لمدرسة we

  • الدخول على الرابط التالي هنـــــــــــــا.
  • قم بإدخال اسم الطالب رباعي
  • قم بإدخال العنوان ومحل الإقامة
  • قم بإدخال تاريخ الميلاد والعمر
  • تحديد النوع والجنسية
  • ثم إرفاق الأوراق المطلوبة للتقديم

 

شروط التقديم في مدرسة We

  • أن يكون الطالب حاصلا على الجنسية المصرية.
  • ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18عاماً.
  • ألا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 250 درجة في الشهادة الإعدادية وذلك وفقاً للتنسيق الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • أن يجتاز الطالب الاختبارات الخاصة بالقدرات والهيئة واجتياز المقابلة الشخصية.
  • نجاح الطالب في كافة الاختبارات قبل الدخول للمدرسة من اختبارات هيئة وقدرات بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.
  • أن يكون الطالب لائقا طبياً.


الأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة We

  • الدخول على الرابط الإلكتروني للتقديم الإلكتروني لمدرسة وي
  • صورة من شهادة النجاح بالمرحلة الإعدادية.
  • صورة من بيان الدرجات والمجموع الكلي على أن يكون معتمد من الإدارة التعليمية الخاصة بالمتقدم.
  • صورتان شخصيتان حديثيتان للطالب المتقدم.
  • صورة من بطاقة الهوية لولي الأمر، وصورة شهادة ميلاد الطالب إلكترونية.
  • شهادة طبية من التأمين الصحي التابع له الطالب.
  • طلب الالتحاق للمدرسة.
  • أصل إيصال سداد مصروفات الاختبارات والمقابلة الشخصية.
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