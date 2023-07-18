ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نهى طلعت: التحالف الوطنى يهدف للقضاء على الفقر وتجفيف منابع الإرهاب

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جميع الجمعيات الأهلية تحاول العمل معًا في مشروعاتها المقبلة، لأن هناك تباينًا بين الجمعيات في الإمكانيات والرؤية. 

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد التنسيق، سيصبح المواطن الذي يحتاج الخدمة هو صاحب المكسب الأول. 

التنسيق بين الجمعيات الخيرية كان من الأحلام المؤجلة

وتابعت، أن مصر بها 55 ألف جمعية خيرية، فالتنسيق بينهم كان من الأحلام المؤجلة، وعندما أعلن الرئيس عن أن عام 2022 عام دعم المجتمع المدني، حتى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والرئيس قال "اعملوا حوار مجتمعي بين كل مؤسسات العمل الأهلي". 

وأردفت، أن الفكرة الأساسية ليست مجرد إعطاء مساعدة أو معونة فقط، ولكن الهدف التكامل عبر فكر تنموي للقضاء على الفقر في النهاية، ويكمل دور دولة ويتقاطع مع أمور كثيرة مثل بناء الإنسان وتجفيف منابع الإرهاب.

نهى طلعت التحالف الوطني الجمعيات الخيرية تجفيف منابع الإرهاب الفقر المواطن

مواد متعلقة

صناع الخير: الجمعيات الأهلية فى التحالف الوطنى قادرة على تحقيق التنمية المستدامة

دراسة: التحالف الوطني للعمل الأهلي يقدم خدمات في القطاعات المختلفة

محمود فوزى: قانون التحالف الوطنى نافذة للتعاون بين المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية

ممدوح العربى: التحالف الوطنى فكرة رائعة وأولى من نوعها على مستوى العالم

الليلة.. أحمد الطاهرى يناقش تفاصيل قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

تعليم الشيوخ: التحالف الوطنى لعب دورًا رئيسيًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

منة عدلي القيعي: "اختياراتي" كتبت في نص ساعة.. ونجاحها خضني (فيديو)

بشرى سارة.. افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل قريبًا

رئيس جنوب إفريقيا: طلب اعتقال بوتين خلال قمة بريكس "أمر غير مسئول"

منة عدلى القيعى: كتبت "بنت أبويا" فى 3 سنوات ولحنتها فى 5 سنوات

"الاحتياطى آمن"| مصر تنجو من أزمة الحبوب الروسية: مخزون القمح يكفى 6 أشهر.. ولدينا 22 مصدرًا للاستيراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى