نهى طلعت: التحالف الوطنى يهدف للقضاء على الفقر وتجفيف منابع الإرهاب

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جميع الجمعيات الأهلية تحاول العمل معًا في مشروعاتها المقبلة، لأن هناك تباينًا بين الجمعيات في الإمكانيات والرؤية.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد التنسيق، سيصبح المواطن الذي يحتاج الخدمة هو صاحب المكسب الأول.

التنسيق بين الجمعيات الخيرية كان من الأحلام المؤجلة

وتابعت، أن مصر بها 55 ألف جمعية خيرية، فالتنسيق بينهم كان من الأحلام المؤجلة، وعندما أعلن الرئيس عن أن عام 2022 عام دعم المجتمع المدني، حتى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والرئيس قال "اعملوا حوار مجتمعي بين كل مؤسسات العمل الأهلي".

وأردفت، أن الفكرة الأساسية ليست مجرد إعطاء مساعدة أو معونة فقط، ولكن الهدف التكامل عبر فكر تنموي للقضاء على الفقر في النهاية، ويكمل دور دولة ويتقاطع مع أمور كثيرة مثل بناء الإنسان وتجفيف منابع الإرهاب.