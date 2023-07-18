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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية علمتنا جواز الاستعانة بغير المسلم

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

هنأ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الأمة الإسلامية، بالعام الهجري الجديد، قائلًا إن هذه الذكرى كانت جديرة بأن يؤرخ بها لأهميتها ولأنها فرقت بين الحق والباطل، والهجرة النبوية كانت مذكورة ومعروفة منذ فجر الإسلام ومنذ اللحظات الأولى التي نزل فيها الوحي.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن هجرة النبي (ص) كانت محفوفة بالشدائد، لدرجة أنه اختار دليلا غير مسلم، وهذا يطلعنا على جواز الاستعانة بغير المسلم في أمر يرتبط الناس إليه.

ولفت إلى أن الهجرة النبوية أسست لأول دولة إسلامية في التاريخ، وتحولت مدينة يثرب إلى المدينة المنورة.

احتفى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، بالعام الهجرى الجديد، 1445.

واستضاف برنامج "من مصر"، المنشد أحمد عاشور، الذي أنشد عددًا من الأناشيد الدينية في هذه الذكرى العطرة، وبينها أنشودة "من مكة للمدينة".

الهجرة النبوية أحمد عمر هاشم

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