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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يقرر مد فعاليات مهرجان المانجو للخميس المقبل

مهرجان المانجو في
مهرجان المانجو في أسوان

 قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مد فعاليات مهرجان مانجو أسوان السنوى إلى يوم الخميس 20 يوليو الجارى بدلاً من 18 يوليو، والذى تم تنظيمه بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان حتى يتسنى للمترددين عليه الاستفادة من العروض والفعاليات المتنوعة التي يشهدها المهرجان، فضلاً عن الاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 50% على الأصناف المختلفة من منتجات المانجو. 

جاء ذلك نظرًا للإقبال الكبير والملحوظ لمواطنى أسوان، وأيضا الأفواج السياحية والزائرين من مختلف محافظات الجمهورية على مهرجان مانجو أسوان 2023.

 

وأكد اللواء أشرف عطية، أن مهرجان المانجو يعد بمثابة منصة رقمية تسويقية ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للسوق العالمى للتصدير حيث شهد عرض 56 صنف من أجود أنواع المانجو والتى تتميز بها المحافظة وذلك لأنه يتم الإثمار والحصاد المبكر نظراً لارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو، ووجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان. 

 

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، أن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر بمثابة حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج، كما أن هناك العديد من المستثمرين قاموا بالتواصل مع المحافظة في العام الماضى لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها، ولا سيما بأنه يتم إنتاج أصناف السكرى والعويسى والزبدة والدبشه والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والياسمينة. 

 

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أسوان الافواج السياحية حديقة الشيراتون مهرجان مانجو أسوان مهرجان مانجو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مد المهرجان

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