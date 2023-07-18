"أوقاف دمياط" تحتفل برأس السنة الهجرية

تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأصدق التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مصر وأهلها بالخير والرخاء.

وفى هذا السياق، نظمت مديرية الأوقاف بدمياط احتفالًا بالعام الهجرى الجديد ١٤٤٥ هجرية، اليوم الثلاثاء، بالمسجد الجديد بمنطقة عمر أفندى بمدينة دمياط، حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ولفيف من قيادات محافظة دمياط والمجتمع المدنى.

تضمن الاحتفال ابتهالات وتواشيح دينية، كما ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف خطبة استهلها بالإشارة إلى أننا نودع عامًا ونستقبل عامًا هجرياً جديدًا، مشيرًا إلى أن تلك المناسبة تذكرنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لنشر الدعوة إلى الإسلام، وما لقاه رسولنا الكريم من قومه قريش وصبره على أذاهم، كما أشار خلال الخطبة إلى فضل شهر الله المحرم الذى به يوم عاشوراء.

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