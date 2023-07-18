نائب حميات إمبابة يقدم نصائح للتعافى من "حمى الضنك" (فيديو)

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، إن "حمى الضنك" عبارة عن عدوى فيروسية لا تنتقل من إنسان إلى آخر إلا عن طريق البعوض، منوهًا بأن البعوض هو السبب الرئيسي في نقل العدوى.

وأضاف الجارحي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أن الأعراض تتمثل في صداع شديد، ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة، آلام حادة بالعين، آلام حادة بالمفاصل والعضلات، والقيء، وآلام حادة في البطن.

وأوضح نائب مدير مستشفى الحميات بامبابة، أن التعافي من حمى الضنك تحتاج من 7 إلى 10 أيام، وأغلب الحالات بسيطة جدًا، وقليلًا ما يحدث مضاعفات.

عدم استخدام مياه الشرب الملوثة

وشدد نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، على عدم استخدام مياه الشرب الملوثة، ولا بد من عدم التعرض للبعوض بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن وفيات المصابين بهذه الحمى قليلة جدًا، خاصة أنها لا تمثل أي خطورة على المواطنين.