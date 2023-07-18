تُيسر عمليات الاغتيالات.. مخاطر الذكاء الاصطناعى على الأمن والاقتصاد (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن والاقتصاد.

مخاطر الذكاء الاصطناعي:

تجنيد الروبوتات عن بُعد لتنفيذ مهام قتالية.

تقنية التعرف على الوجه تيسر عمليات الاغتيالات.

خسائر فادحة نتيجة الحروب السيبرانية.

تخليق الأسلحة البيولوجية ما يضر شعوبًا بأكملها.

تحويل مزيد من الاستثمارات إلى الدول المتقدمة.

فقدان الأشخاص لوظائفهم في الدول النامية بسبب الروبوتات.

انخفاض دائم في معدلات التبادل التجاري في الدول النامية.