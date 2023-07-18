مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة اهتمت بتوفير كل السبل لحماية الحرف اليدوية من الاندثار

الكثير من الخدمات قدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لأصحاب المهن اليدوية، وجاء ذلك من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات التي تساعد أصحاب المهن على إدارة مشروعاتهم، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

«محمد فوزي» أحد ممتهني حرفة تصميم وتصنيع «الخيامية»، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدنية لأصحاب الحرف اليدوية، وبسبب عدم معرفته بالدفاتر خسر الكثير من المال، وكانت تجارته على وشك الانتهاء وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ونظمت الندوات والمحاضرات لتعليم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية أفضل الطرق لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقال «محمد» لـ«الدستور»، إنه كان يشعر بالخوف على مدى السنوات الماضية، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدنية لأصحاب الحرف اليدوية، وذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية، تسببت في قلة حركتي البيع والشراء، لكن ذلك تغير تمامًا، بعدما شملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أصحاب هذه الحرف والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مجالات عملها.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية اهتمت بتوفير كل السبل التي تحافظ على الحرف اليدوية من الاندثار، بداية من الدورات التدريبية التي نظمتها لأصحاب هذه الحرف، وتعلمنا من خلالها كيفية التعامل مع الدفاتر الحسابية، مثل دفاتر المبيعات والمشتريات والمرتجع والمخزن والمخالصات الضريبية، والتي كانت تمثل عائقًا كبيرًا في وجهنا.

وأضاف أن المسائل الإدارية الخاصة بالتعامل مع العمالة وحقوقهم والمهام المطلوبة منهم، كانت ثاني أصعب المشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة، لكن بفضل الدورات التدريبية التي وفرتها لنا المبادرة الرئاسية، أصبح تحديد الراتب الشهري والمكافآت والجزاءات أمرًا في غاية السهولة.

وذكر أن مبادرة «حياة كريمة» ساعدت المقبلين على تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمتعثرين ماديًا، على إتمام الإجراءات اللازمة لحصولهم على القروض المخصصة لهم من قبل جهاز تنمية المشروعات، متوقعًا أن يظهر نتاج هذا العمل سريعًا، لتتحول مصر إلى أكبر الدول المصنعة لمنتجات الحرف اليدوية في العالم العربي، مع وضع قدم ثابتة في السوق العالمية لتلك المنتجات.

ووجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا تلك الندوات والمساعدات لأصحاب الحرف اليدوية، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي توفر الكثير والكثير لسكان الريف المصري وتؤمن لهم حياة هادئة خالية من القلق.