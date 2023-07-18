ضربة غير مسبوقة.. ارتفاع أسعار القمح بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول ارتفاع أسعار القمح بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، والذي يعد ضربة غير مسبوقة للأمن الغذائي في العالم.

في ضربة محتملة لاقتصاد الغذاء العالمي، انسحبت روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وهو الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي.

وتشكو موسكو، من عرقلة العقوبات الغربية لصادراتها من المواد الغذائية والأسمدة نحو العالم في أعقاب حربها مع أوكرانيا.

في المقابل، قفزت العقود الآجلة الأمريكية للقمح بنسبة 2.73% لتصل إلى 680 سنتًا للبوشل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نهاية يونيو الماضي.

ردود الأفعال الدولية على انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب

وتوالت ردود الأفعال الدولية على انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، حيث وصفته برلين بالخبر السيئ، بينما اعتبرته واشنطن عملًا وحشيًا، أما الأمم المتحدة فقالت إن الملايين سيدفعون ثمن القرار الروسي.

جدير بالذكر، أن كييف كانت خامس أكبر مصدر للقمح منذ اندلاع الأزمة، حيث كانت تمثل 10% من الصادرات.