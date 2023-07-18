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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": التكلفة الأولية لترميم جسر القرم تبلغ نحو 17 مليون دولار

ترميم جسر القرم
ترميم جسر القرم

أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن التكلفة الأولية لترميم جسر القرم تبلغ حوالي 17 مليون دولار، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان جسر القرم قد تعرض إلى هجوم أوكراني بقوارب بحرية مسيرة، وذلك أمس الإثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة فتاة، فيما تعطل الجسر عن العمل بشكل كامل.

وبعد عدة ساعات على الهجوم، جرى فتح الجسر بشكل جزئي في مسار واحد، وبدأت أعمال الصيانة الفورية لهذا الجسر الاستراتيجي الذي يصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

جسر القرم التكلفة الأولية ترميم جسر القرم تبلغ 17 مليون دولار القاهرة الإخبارية

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