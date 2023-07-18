هل المرض الذى ظهر فى قنا له علاقة بكورونا؟ وزير الصحة يجيب

قال وزير الصحة والسكان الدكتورخالد عبدالغفار، إن المرض الذي ظهر في قنا مؤخرًا ليست له علاقة بكورونا نهائيًا، فهو فيروس ينقل من خلال البعوض، مؤكدًا أن العلاج منه على مستوى العالم هو عبارة عن مسكنات للألم وخوافض حرارة وراحة منزلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن دور الإنفلونزا الذي أصيب به الحجاج العائدون من موسم الحج الماضي يكون أقوى بكثير من أعراض فيروس "حمى الضنك"، موضحًا أنه لا يوجد أي حالات استدعت نقلها للمستشفى وتم علاجها منزليًا.

العدوى لا تنتقل لباقي أفراد الأسرة

وتابع، أنه يتم التأكيد على الراحة المنزلية ولا يوجد خوف من نقل العدوى لباقي أفراد أسرة المصاب، مشيرًا إلى أنه من 5 إلى 7 أيام تنتهي أعراض الإصابة بالفيروس دون أي آثار جانبية يشعر بها المريض.