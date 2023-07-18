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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: الرد الروسى على تفجير جسر القرم هو بتحقيق أهداف عسكرية

تفجير جسر القرم
تفجير جسر القرم

قال عماد طفيلي، محلل سياسي بوكالة سبوتنيك، إن الرد الروسي الاستراتيجي على تفجير جسر القرم هو تحقيق أهداف عسكرية، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن توجيه ضربة قوية لمنطقة أوديسا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج  "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم توجيه ضربة قوية لكييف، كما أن الجيش الروسي يحقق تقدمًا كبيرًا على جبهة خاركيف.

شبه جزيرة القرم أرض روسية في الأصل

وتابع أنه كلما يكون هناك تقدم من ناحية الجيش الروسي تقوم أوكرانيا بعمليات إرهابية ضد جسر القرم، مشيرًا إلى أن شبه جزيرة القرم عادت لروسيا بعد الاستفتاء الذي جرى فيها، فهي منطقة روسية وعادت إلى حضن الوطني بعد استفتاء شعبي في 2014.

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