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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"العامة للاستعلامات" تصدر العدد الثالث من نشرة حقوق الإنسان

الهيئة العامة للاستعلامات
الهيئة العامة للاستعلامات

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات العدد الثالث من نشرتها الدورية ربع السنوية (أبريل – يونيو 2023)، حول التدابير الوطنية التي تتخذها مؤسسات الدولة المختلفة، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بأفرعها الخمس السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وتستند هذه النشرة في المقام الأول الي النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لرصد وتقييم هذه الإنجازات.
وكان قد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحادي عشر من سبتمبر 2021 لتكون أحد أحجار الزاوية لجمهورية جديدة ترتقي بجودة حياة المواطن وتنمي وعيه وقدرته على التمتع بكامل حقوقه وحرياته المكفولة دستورياً.
يتناول هذا العدد الجهود الوطنية لتعزيز عدد كبير من الحقوق أبرزها الحق في الصحة والحق في الضمان الاجتماعي والحق في العمل والحق في المشاركة العامة كما يتناول أيضا انطلاق جلسات الحوار الوطني وما يحمله من أثار إيجابية على حالة حقوق الإنسان في مصر.

تستند منهجية هذه النشرة الي تصنيف الجهود والتدابير المتخذة بحسب الحق الذي يتأثر بها وفقا للتسميات المعتمدة لدى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها خطة العمل الوطنية التي تسعي الي تعزيز حقوق المواطن وحرياته الأساسية.

الهيئة العامة للاستعلامات التدابير الوطنية حماية حقوق الإنسان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجهود الوطنية

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