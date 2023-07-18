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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير طاقة: مصر مليئة بالمعادن وأصبحت بيئة استثمارية مميزة (فيديو)

التعدين
التعدين

قال الدكتور علي عبدالنبي، خبير الطاقة، إن التعدين يحتاج للاستثمار، سواء المستثمر الخارجي أو الدخلي، لافتًا إلى أن مصر لها باع في التعدين من مئات السنين، خاصة أنها غنية جدًا بمختلف أنواع المعادن.

وأضاف عبدالنبي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الصحراء الشرقية والصحراء الغربية والمثلث الذهبي بداية من قنا حتى البحر الأحمر جميعهم مليء بالمعادن، مشيرًا إلى أن التعدين يشمل البترول والغاز والذهب والحديد والنحاس وغيرها.

وأكد خبير الطاقة، أن مصر لديها مخزون كبير من المعادن، مشيدًا بأن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت مشجعة لجذب المستثمرين الأجانب، خاصة أن مصر تختلف عن أي دول في إفريقيا، فلدينا جامعات في جميع الأفرع والمجالات.

أصبحت الطرق والكباري بيئة خدمية للمستثمر

وتابع: لدينا بيئة صالحة للاستثمار، ولدينا أيضًا طرق ومحاور عديدة تربط الجمهورية ببعضها، وأصبحت الطرق والكباري بيئة خدمية للمستثمر.

ولفت خبير الطاقة إلى أن التعدين يدر دخل بالعملة الصعبة للدولة المصرية، ولا بد أن نقوم بتصنيعه حتى يعطي لنا قيمة مضافة، مؤكدًا أن التصنيع المحلي مهم جدًا، وتوطين صناعات التعدين داخل الدولة المصرية، حتى تكون الدورة مكتملة ويكون لدينا عائد كبير منها.

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