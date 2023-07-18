محلل سياسى: روسيا تعتمد على ضبط النفس فى قيادة معركتها مع أوكرانيا

قال عبدالغني العيادي، محلل سياسي، إن روسيا ثابتة في مواقفها وإنها تعتمد على ضبط النفس في قيادة معركة تعرف أنها لا تواجه فيها أوكرانيا فقط، ولكنها تواجه حلفًا كاملًا وتعتمد على الوقت والزمن.

وأضاف خلال مداخلة عبر"سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا في مواجهة دولة تحاول أن تقاوم من أجل استقلالها وأي دولة تحاول أن تدافع عن استقلالها لا تتوقف وروسيا تعلم ذلك، مشيرًا إلى أن روسيا تعلمت من التاريخ أن مثل هذه الحروب لا يمكن الانتصار فيها برد فعل غير مضبوط وغير منسجم مع استراتيجيتها.

روسيا تلعب على عامل الوقت

وتابع، أن روسيا تلعب على عامل الوقت وتنتظر ضعف دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا خاصة أنه تم رفع أسعار الغاز في أوروبا اليوم، مؤكدًا أن روسيا ستستمر على هذه الاستراتيجية حتى تضعف أوكرانيا.