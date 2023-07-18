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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد التنسيقية يلتقى محافظ الغربية.. ويشارك فى ندوة حول "التماسك الأسرى"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى أعضاء مبادرة "التماسك الأسري" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة.

ورحب محافظ الغربية، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأبدى الاستعداد للتعاون الكامل مع مبادرة التماسك الأسري، موضحاً أن محافظة الغربية تعمل على مبادرات تنمية الأسرة المصرية وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

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والتقى وفد التنسيقية، الدكتور محمود أحمد زكي، رئيس جامعة طنطا، خلال زيارته للجامعة، وأبدى رئيس الجامعة الاستعداد للتعاون مع مبادرة التماسك الأسري خلال المرحلة المقبلة، وقال: إن أى مبادرة تستطيع الجامعة من خلالها خدمة المجتمع نرحب بها.

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كما شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ندوة عقدتها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية حول محور التماسك الأسري، وأجرى حوارا مع الشباب الذين حضروا الندوة، وكانت أبرز القضايا التي تناولها الشباب حول الطلاق وأسباب التفكك الأسري والعنف ضد المرأة، ورفع سقف الطموح لدى الشباب، وغياب الدور الإيجابي للأهل، وذلك بحضور الدكتور يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وعبدالمهيمن السيد، وكيل مديرية الأوقاف بالغربية، ووائل شاهين، وكيل وزارة الثقافة بالغربية.

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وأوضح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استراتيجية التنسيقية ليست بمعزل عن القضايا المجتمعية، وأن التنسيقية تتبني العديد من المبادرات التى تهتم بالأسرة والنشء، وأكدوا أنهم سيتعاونون من خلال ندوات توعية للطلاب في الجامعة ووحدة العنف ضد المرأة.

كما زار وفد مبادرة "التماسك الأسري" بالتنسيقية مطرانية طنطا، ورحب الأنبا بولا أسقف كنيسة طنطا بأعضاء التنسيقية، وأوضح العديد من الخدمات التي تقدمها الكنيسة للمجتمع، وتدريب الكوادر.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من: النائبة رشا كليب، والنائبة دعاء عريبي، عضوا مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، وعبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبى، ومحمد الدوي، أعضاء التنسيقية.

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