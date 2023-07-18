موعد بدء العام الدراسى الجديد 2024 لجميع السنوات

تتجه مؤشرات البحث حاليًا للطلاب وأولياء الأمور لموعد بداية الدراسة 2024، التي ستعلنها وزارة التعليم خلال الفترة المقبلة، وكذلك سيحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء العام الدراسي للجامعات.

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الفترة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، حتى الوقت الحالي، في حين سيتم الإعلان عن الموعد المحدد مستقبلًا، لجميع المراحل التعليمية للمدارس العامة والخاصة رسميًا فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم والأعلى للجامعات.

يذكر أنه في الغالب ما تكون بداية العام الدراسي في مصر في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، وقد تتأجل لتبدأ الدراسة في أكتوبر من العام، حيث وحدت وزارة التربية والتعليم بداية العام الماضي لتكون في أول أكتوبر لجميع الصفوف الدراسية والجامعات.

كان قد أعلن أنه سيتم التحديد لموعد الدراسة بعد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ ليعلن الموعد المحدد للعام الدراسي 2023-2024، وموعد بداية الترمين والإجازات وأيام الحضور الفعلية موعد الامتحانات الشفوية والنظرية لجميع الصفوف.