نقيب المهندسين يبحث ملف نوادى النقابة المُقامة على أراضٍ تابعة للرى

التقى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس تامر الكوراني رئيس النقابة الفرعية بالغربية، والمهندس حمدي الخولي رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم بين نقابة المهندسين ووزارة الموارد المائية والري، واستعرض نقيب المهندسين موقف النوادي والمقرات الخاصة بالنقابة والمُقامة على أراضٍ تابعة لوزارة الري، وتوضيح طبيعة عمل هذه النوادي والمقار، وكونها لخدمة المهندسين وغير هادفة للربح، وهو ما يتطلب وضع آلية لتجديد عقود الانتفاع والسعي لحل المشاكل السابقة.

وقرر سويلم تشكيل لجنة تضم الوكيل الدائم للوزارة والمستشار القانوني للوزارة والسادة المسئولين عن ملفات هذه النوادي والمقار؛ لدراسة مواقفها والتيسير في حل مشاكلها، وتجديد عقود إيجارها والانتفاع بها.