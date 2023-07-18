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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أنا نمبر وان المسرح".. أحمد سلامة ضيف "بالخط العريض" على"الحياة"

أحمد سلامة
أحمد سلامة

يحل الفنان أحمد سلامة، في ظهور خاص وحوار صريح، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة مساء الجمعة المقبل.

ويجيب سلامة خلال الحلقة على العديد من الأسئلة الساخنة، ولماذا لم يصبح نجم شباك ضمن نجوم جيله؟. 

وقال الفنان أحمد سلامة خلال الحلقة: "بقالي سنين مشتركتش في عمل.. كنت هعمل مسلسل مع منى زكي واتأجل".

كما رد سلامة خلال حلقة برنامج بالخط العريض، على الانتقادات التي توجه أحيانًا لابنته سارة سلامة.

ورد سلامة خلال الحلقة الجديدة من البرنامج على بعض الأقاويل بأن أعضاء النقابة يستفيدون من العمل في بعض الأعمال نتيجة مناصبهم. وكشف سلامة في الحلقة عن مفاجأة بأنه يعول 9 أبناء منهم 7 بنات وولدان.

وقال سلامة أيضًا: "أكاد أكون نمرة واحد في المسرح.. محدش مختلف على أن أحمد سلامة ممثل كويس".

يُذاع برنامج "بالخط العريض" مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.

أحمد سلامة الفنان أحمد سلامة ايمان أبوطالب الإعلامية إيمان أبوطالب قناة الحياة بالخط العريض

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